В России дезертир открыл огонь по спецназу 2 18.01.2023, 13:48

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Сбежавшего с фронта военного нашли в Липецкой области РФ.

В Липецкой области России местные силовики застрелили солдата, который сбежал с войны против Украины. Об этом сообщают власти региона.

«Обнаружен и ликвидирован Дмитрий Перов, разыскиваемый за самовольное оставление воинской части. Ситуация под контролем силовых структур. Угрозы для жителей нет. Ведутся доследственные мероприятия», – говорится в сообщении.

По информации телеграм-канала Baza, Перова застрелили на территории его домовладения в селе Новоуглянка Липецкой области при попытке задержания.

«В момент, когда спецназ зашел на участок, Перов выходил из сарая. Ему скомандовали бросить оружие и лечь на землю. В ответ военнослужащий открыл огонь. Ответным огнем он был уничтожен», – пишет издание.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что 31-летний Дмитрий Перов 13 января самовольно сбежал с фронта, прихватив с собой огнестрельное оружие и гранаты. Российские силовики начали его поиски.

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