Очевидцы трагедии в Броварах: Вертолет горел, кружа в воздухе 2 18.01.2023, 13:58

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фото УП

Пилот перед падением пытался увести воздушное судно от многоэтажек.

Вертолет, разбившийся в Броварах на Киевщине утром 18 января, перед окончательным падением «кружил в воздухе и горел».

Об этом рассказывают очевидцы, которые увидели момент трагедии. Жительница соседнего дома предполагает, что пилот воздушного судна мог перед падением пытаться увести вертолет от многоэтажек.

«(Вертолет – ред.) кружил, горел и полетел в ту сторону. Я так поняла, что он выбрал тот объект, который был самый маленький. Потому что там двухэтажное здание, а здесь – десятиэтажная», – говорит Раиса Теплова, жительница дома, который расположен неподалеку от детского сада.

Как сообщал сайт Charter97.org, в среду, 18 января, в Броварах Киевской области возле детского сада, в котором были дети, упал вертолет. Он задел детсад и полетел в сторону жилого дома. В результате его падения вспыхнул пожар на большой территории.

Позже стало известно, что в результате крушения вертолета в Броварах погибло руководство Министерства внутренних дел Украины. На борту находились министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД. Эту информацию подтвердил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Всего по состоянию на это время известно о 18 погибших, в том числе трех детях.

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