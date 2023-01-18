В Минске семейную пару, осужденную за участие в протестах, освободили в зале суда 2 18.01.2023, 13:58

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Наталья и Дмитрий Гаро

Дело рассматривала судья Анастасия Ачалова.

Суд Ленинского района Минска 27 декабря вынес приговор по уголовному делу Дмитрия и Натальи Гаро, которые обвинялись «в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок» (ч. 1 ст. 342 уголовного кодекса), сообщает правозащитники.

Дело рассматривала судья Анастасия Ачалова.

Супругов Гаро задержали в конце октября 2022 года и до суда поместили в СИЗО № 1 Минска. Их вычислили по фотографиям в интернете.

По материалам обвинения, Дмитрий Гаро и его жена Наталья в сентябре 2020 года приняли участие в «несанкционированном массовом мероприятии» в Минске. Они находились вместе с другими митингующими на проспектах Победителей и Независимости.

По итогу, суд назначил Дмитрию и Наталье ограничение свободы без направления в учреждение открытого типа («домашняя химия») сроком на два года.

Семейную пару освободили из-под стражи в зале суда.

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