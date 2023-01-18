«Если из Беларуси будут наноситься удары ракетами С-300, ВСУ больше не будут смотреть на это сложа руки» 9 18.01.2023, 14:14

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Военный эксперт рассказал об ответном ударе «Хаймарс».

Если с территории Беларуси будет произведен обстрел по Украине, могут быть нанесены удары украинскими системами артиллерии, ракетами, комплексами Хаймарс по уничтожению ракет уже на территории Беларуси.

Об этом заявил украинский военный эксперт Михаил Самусь в интервью каналу «Вот так»:

— Здесь, конечно, по-прежнему актуален вопрос провокаций наступления российских и белорусских войск с севера, но, я думаю, что время пришло наносить удары в ответ на такие обстрелы.

Это превращается уже в откровенный терроризм и откровенный геноцид украинцев.

Военный эксперт подчеркнул, что провокаций со стороны Беларуси было достаточно, и они продолжаются.

— Кроме многочисленных провокаций было еще 24 февраля и дальше очень тяжелый период, когда фактически с территории Беларуси велась война, она и началась с территории Беларуси. Поэтому тут речь не только о провокациях.

После того, как российские войска сбежали из Киевской, Черниговской и Сумской областей, Беларусь действительно больше находится в сфере провокационной деятельности. И учения тоже можно рассматривать как провокации. Но их, конечно, не достаточно для того, чтобы Украина начала наносить удары по белорусской территории.

Когда будут наноситься удары ракетами С-300 с территории Беларуси, я думаю, украинская сторона не будет на это смотреть сложа руки, — отметил Самусь.

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