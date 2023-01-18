Как сейчас выглядит место падения вертолета в Броварах: новые фото и видео 2 18.01.2023, 14:17

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Здание детского сада сильно повреждено изнутри.

Как сообщал сайт Charter97.org, утром в среду, 18 января, в городе Бровары Киевской области упал вертолет. На борту было руководство МВД, погибли глава МВД Денис Монастырский, его первом заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД – Юрий Лубкович. Появились новые кадры с места трагедии.

«Апостроф» собрал фото и видео с места падения вертолета на около детского садика в Броварах.

Появилось видео, как утверждается, из пострадавшего садика. Здание сильно повреждено изнутри, выбиты двери и окна, перевернута мебель.

Как сообщили в ГСЧС, на борту находились 9 человек: 6 человек оперативной группы МВД, включая руководство Министерства внутренних дел, а также 3 члена экипажа ГСЧС.

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