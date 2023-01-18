В Гомеле с аукциона продают арестованные теплоходы 1 18.01.2023, 14:22

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Желающих пока нет.

На 17 января в Гомеле был назначен аукцион про продаже двух речных теплоходов, предназначенных для буксировки. Суда принадлежат РТУП «Белорусское речное пароходство» и были арестованы за долги предприятия, пишет «Флагшток».

Буксиры пришвартованы в Мозыре. Оба судна были построены еще в 80-х годах ХХ века. Несмотря на обильную коррозию, оба буксира имеют доступ к эксплуатации, но нуждаются в текущем ремонте. На одном из теплоходов нет судового двигателя.

Аукцион проводил гомельский филиал республиканского унитарного предприятия по оказанию услуг «БелЮрОбеспечение». Стартовая цена продажи речных судов была назначена в размере 38,1 и 43,6 тысяч рублей. Однако к намеченном у сроку ни по одному из лотов организаторы не получили ни одного предложения.

Это уже не первая попытка продать с аукциона арестованные за долги суда РТУП «Белорусское речное пароходство». В 2022 году помимо этих двух буксиров на продажу выставлялись также две несамоходные баржи, находящиеся в Петриковском и Пинском районах. Как и в этот раз желающих приобрести разрушающиеся от коррозии баржи не нашлось.

«Белорусское речное пароходство» (ранее именовалось Днепро-Двинское, затем Верхнее-Днепровское) было образовано еще в 1931 году. В 1991 году на момент распада Советского Союза объем перевозок грузов пароходства достигал 18,5 млн тонн. В последние годы основным видом деятельности предприятия являлась добыча строительного песка, перевозка продукции предприятия «Гранит» (щебень, отсев), а также погрузочно-разгрузочные работы на причалах речных портов.

Удар по речному судоходству нанесло российское вторжения в Украину: Беларусь утратила возможность прохода судов и перевозки грузов из бассейна Припяти в Днепр, Сож и Березину через украинскую территорию.

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