В Москве запретили собираться группами больше 20 человек 11 18.01.2023, 14:24

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Кремль боится протестов из-за объявления новой волны мобилизации.

В России готовятся к новой волне мобилизации – под прицелом военкоматов жители Москвы, вводится запрет собираться группами более 20 человек.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

Новая волна мобилизации в РФ будет характеризоваться повышенным вниманием к населению центральных регионов.

«На предприятия столицы России прибывают группы сотрудников военкоматов для проведения агитационных мероприятий среди работников», - говорится в сообщении.

К тому же, по данным разведчиков, мероприятия сопровождают моральное давление, запугивание людей. Наибольший интерес военкомов привлекают мужчины 40-55 лет, которые отслужили срочную службу в армии и имеют определенные военные специальности.

«Предполагается, что новая волна мобилизации в России будет характеризоваться повышенным вниманием к населению "центральных регионов»:

на предприятия столицы РФ прибывают группы сотрудников военкоматов для проведения агитационных мероприятий среди работников;

мероприятия сопровождают моральное давление, запугивание людей;

наибольший интерес военкомов вызывают мужчины 40-55 лет, которые отслужили срочную службу в армии и имеют определенные военные специальности;

усиливается агитационная работа, направленная на иностранных граждан (в частности, мигрантов из бывших республик СССР): мужчинам призывного возраста, обращающимся в органы власти для получения гражданства РФ, предлагается подписать контракт на прохождение военной службы. После этого вопрос предоставления гражданства решается автоматически;

владельцев коммерческих предприятий и частных предпринимателей заставляют делать «добровольные» пожертвования в пользу вооруженных сил России (иногда размеры таких поборов достигают нескольких миллионов рублей);

в Москве формируются «добровольные» группы из 3-5 человек для патрулирования центральных улиц, площадей, мест вблизи станций метро и крупных торговых центров. Их задача – предотвращать возможное скопление людей для предотвращения возможных протестных акций. Согласно полученным инструкциям, «подозрительным» считаются любые группы более 20 человек», - сообщили в ГУР.

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