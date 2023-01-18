Калиновец Денис Урбанович: Готов вернуться на фронт 4 18.01.2023, 14:25

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Денис Урбанович

Раненый под Бахмутом белорусский доброволец рассказал о своем самочувствии.

Telegram-канал «Баста!» пообщался с бойцом батальона «Волат» полка Кастуся Калиновского Денисом Урбановичем, который был ранен в боях под Бахмутом:

— Мы стояли на позициях, утром начался бой. Орки подошли к нам на метров 20-30, очень близко. Бой был практически лобовым. Меня и еще нескольких наших белорусов ранило в начале боя, пуля прилетела в грудь под броню, пробила легкое, диафрагму, сломала два ребра и застряла в печени. Меня эвакуацией вывезли. Очнулся уже на следующий день. Сейчас на данный момент у меня все хорошо! Чувствую себя превосходно.

Боец полка Калиновского рассказывает, что это не самый страшный бой, в котором доводилось сражаться белорусским добровольцам под Бахмутом:

— Мы уже долгое время там. Бои были еще хуже, последние орки ближним боем были полностью уничтожены, этого около 18 человек.

Бойцы батальона «Волат» выполняли боевые задания на высшем уровне. Все целы и готовы вернуться на фронт и выполнять боевые задачи.

Денис Урбанович считает, что Лукашенко вступит в войну:

— На мой взгляд, Лукашенко уже давно провел мобилизацию. Мои друзья, которые служили в армии, уже призваны во второй раз! Активность в военкоматах показывает, что людей готовят к войне.

Что касается нападения со стороны Беларуси, я считаю, что да! Лука ввяжется в войну. Только как это будет и когда, пока неизвестно.

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