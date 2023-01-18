СБУ назвала три версии авиакатастрофы вертолета в Броварах 3 18.01.2023, 14:34

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Фото: Anadolu

Украинские спецслужбы устанавливают детали.

Служба безопасности Украины озвучила три версии крушения вертолета в Броварах, во время которого погибло руководство МВД.

Как сообщили в пресс-службе СБУ в Telegram, на данный момент рассматриваются такие версии трагедии:

нарушение правил полета;

техническая неисправность вертолета;

преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.

По факту падения вертолета начато уголовное производство, спецслужбы проводят комплекс следственно-оперативных мер, чтобы установить все причинно-следственные связи и детали.

Как сообщал сайт Charter97.org, вертолет Госслужбы по чрезвычайным ситуациям с руководством МВД Украины на борту потерпел крушение в жилом квартале города Бровары Киевской области утром 18 января. Он упал возле детского сада и жилого многоэтажного дома.

Погибли все девять человек, которые находились в вертолете: шесть членов оперативной группы МВД, в том числе министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, а также трое членов экипажа.

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