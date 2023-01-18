Синоптики рассказали, какой в Беларуси будет погода на Крещение 2 18.01.2023, 14:34

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Оранжевый уровень опасности, но морозов не будет.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси на Крещение — 19 января. Белгидромет объявил на четверг оранжевый уровень опасности, на большей части Беларуси и в Минске усилится ветер.

«Ожидается усиление южного, юго-западного ветра порывами до 15-20 м/с", — говорится в сообщение синоптиков.

Тем временем гидрологи замерили уровень воды в Припяти у Мозыря — на 18 января составил 492 см. Суточный прирост достиг 9 см — таким образом, вода поднялась до опасно высокого значения в 500 см. Ранее в таких условиях Припять затапливала прибрежные территории.

— В ближайшие дни значение уровня воды здесь достигнет опасной высокой отметки, — сообщается в бюллетене.

19 января, на православный праздник Крещения, в Беларуси будет облачно, временами пройдут осадки. Днем местами прогнозируется сильный снег и налипание мокрого снега. В отдельных районах страны — туман, слабый гололед, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью -1...+4°С, днем 0...+6°С, по юго-востоку до +9°С.

Похожая погода будет и в пятницу, 20 января.

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