«Самое время сахар в бак уронить» 6 18.01.2023, 14:53

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Как белорусы реагируют на ремонт российской военной техники на «Гомсельмаше».

Гомельский радиозавод, недавно присоединенный к холдингу «Гомсельмаш», сейчас ремонтирует российскую военную технику, которая пришла разбитой с фронтов в Украине.

Читатели сайта Charter97.org остро высказались об этом:

— Самое время сахарку в бак уронить.

— Беларусь соучастник военных преступлений России. Ремонт военной техники — участие в войне, не говоря уже о предоставлении территории. Это не первый случай, когда белорусы были замечены.

— Пособники фашизма.

— Потом не говорите, что белорусы не агрессоры. Скоро так же отгребать будем, как и Россия.

— Мы не знаем, что и как делают беларусы. Рассказать они сейчас ничего не смогут. Если партизан попался, значит — провалил задачу. Настоящий партизан делает и не попадается и вы о нем ничего не узнаете.

— Для кого-то завод, а для кого-то — законная цель.

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