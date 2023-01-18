«Самое время сахар в бак уронить»6
- 18.01.2023, 14:53
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Как белорусы реагируют на ремонт российской военной техники на «Гомсельмаше».
Гомельский радиозавод, недавно присоединенный к холдингу «Гомсельмаш», сейчас ремонтирует российскую военную технику, которая пришла разбитой с фронтов в Украине.
Читатели сайта Charter97.org остро высказались об этом:
— Самое время сахарку в бак уронить.
— Беларусь соучастник военных преступлений России. Ремонт военной техники — участие в войне, не говоря уже о предоставлении территории. Это не первый случай, когда белорусы были замечены.
— Пособники фашизма.
— Потом не говорите, что белорусы не агрессоры. Скоро так же отгребать будем, как и Россия.
— Мы не знаем, что и как делают беларусы. Рассказать они сейчас ничего не смогут. Если партизан попался, значит — провалил задачу. Настоящий партизан делает и не попадается и вы о нем ничего не узнаете.
— Для кого-то завод, а для кого-то — законная цель.