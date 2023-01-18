Украинские морпехи уничтожили командно-штабную машину РФ 18.01.2023, 14:52

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Подбиты также самоходная артиллерийская пушка «Нона» и БМП врага.

Украинские морские пехотинцы за минувшие сутки, 17 января, уничтожили самоходную артиллерийскую пушку «Нона» и вражескую командно-штабную машину.

Ликвидированы также 12 оккупантов, об этом сообщил пресс-центр Командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

«За прошедшие сутки, 17 декабря, морские пехотинцы уничтожили БМП (боевую машину пехоты - ред.) и девять оккупантов», - говорится в сообщении.

Кроме того, артиллерийские воинские части и подразделения командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огневое поражение по оккупантам, в результате чего уничтожена «Нона», командно-штабная машина и трое российских военных. Окончательные потери врага уточняются.

Также он перечислил требования, озвученные ранее украинской стороной, которые Россию не устраивают, а именно «раскаяние Россией за совершенные военные преступления, трибунал, осуждение РФ и тому подобное».

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