Первые выводы после трагедии в Броварах 4 Владимир Фесенко

18.01.2023, 14:56

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Владимир Фесенко

Для руководства Украины сейчас возникла непростая кадровая проблема.

Произошла трагедия. Соболезнования всем семьям погибших. Неделя выдалась для нас трагической.

Если говорить о вещах чисто политических, для руководства страны сейчас возникла непростая кадровая проблема. Из этой трагедии нужно сделать выводы. В США, многих европейских странах действует правило, да и в бывшем СССР оно было — политическое руководство не должно находиться в одном самолете во время заграничной поездки или поездки другого уровня. То есть, чтобы не было в одном транспортном средстве первого лица и человека, который должен его замещать. Есть ли такая инструкция по отношению к министрам — мне трудно сказать. Если такого нет, то лучше, чтобы было. Думаю, что сейчас руководство страны должно требовать этого, чтобы обезопасить от повторения таких ситуаций в других ведомствах, особенно причастных к организации обороны страны. Ведь МВД — это часть сил обороны.

А сейчас, когда мы находимся в условиях войны, срочно нужно определиться с тем, кто будет исполнять обязанности главы МВД, ну а дальше с руководителем, потому что его кандидатуру должна утверждать Верховная Рада.

Не думаю, что сейчас работа МВД будет дестабилизирована. Все же надо отдать должное — война доказала — у нас не такое слабое государство и не такие слабые государственные институты, как многим нам казалось. МВД — ведомство, где работа была налажена. Это сложный механизм, где отдельные звенья работают достаточно автономно. Министр был координатором. Потому что есть национальная полиция — автономное звено, национальная гвардия и так далее.

Кто-то из заместителей должен исполнять обязанности министра. А вот кто станет новым министром — вопрос открытый. Теоретически один из заместителей должен претендовать на эту должность. Такое часто происходит. Но, поскольку очень важная должность и мы помним по нашей истории, что в должности главы МВД несколько раз были очень мощные политические фигуры. Вот Арсен Аваков был рекордсменом в должности министра — семь лет подряд. Назначение после него Дениса Монастырского было политическим. Он был руководителем профильного комитета в ВРУ, знаком был с работой ведомства и поэтому его назначили, в принципе, тогда это было прогнозируемым.

Сейчас мне сложно даже сказать. Мне нужно смотреть разные источники — кто именно может быть. Думаю, готовой кандидатуры на сегодняшний день нет, но здесь вопрос открытый — или администратор — человек, имеющий опыт работы в МВД, возможно, в национальной полиции, безусловно, имеющий доверие со стороны политического руководства страны, или это также может быть политический назначенец. Потому что должность министра — это должность политическая.

Сейчас у нас два крупных разноплановых министерства — это МВД и министерство инфраструктуры. Их руководители фактически как вице-премьеры с точки зрения возлагаемых на них задач. Поэтому, кто возглавит ведомство, вопрос очень ответственный. Такой ситуации, которая была после отставки Авакова, когда было понятно, что Монастырский — кандидат номер 1 — я сейчас не вижу. Потому и говорю, что это будет непростой кадровый вопрос для Офиса президента и Кабмина.

Учитывая условия войны, я не исключаю, что претендентом на должность главы МВД будет кто-то из людей уже с боевым опытом или из руководителей профильных структур системы МВД.

Теперь о том, почему произошла эта трагедия. Версию диверсии исключать не можем. Мы недавно прочитали о том, сколько покушений произошло и на жизнь президента Зеленского, и была информация в прошлом году, что были покушения и на жизнь Дениса Монастырского как руководителя МВД, как и покушения на руководство других ведомств, входящих в наши силы обороны, в частности на руководителя военной разведки. Другое дело, что сообщают и о сложных погодных условиях. Это тоже не нужно исключать. Что касается эмоционального восприятия трагедии. Мы должны понимать, что подобное может произойти и в мирное время. Примеров тому много.

Но в условиях войны такие трагические ситуации могут возникать. Безусловно, Россия будет пытаться выбить кого-нибудь из высшего руководства Украины, руководства ВСУ. Для них это тоже война. И в условиях войны как наши воины — просто даже рядовые бойцы на фронте — каждый день погибают, так угроза есть для любого из руководящего состава. При всей трагичности ситуации нужно к этому относиться с пониманием. Эмоции не должны преобладать. Просто нужно, чтобы максимально быстро разрешился вопрос с заменой погибших руководителей, чтобы работала система. В данном случае, таковы механистические вещи, но они очень важны на фронте. Многие удивились (я упоминал об этом), потому что был стереотип — у нас очень слабые государственные институты — но оказалось, что не такие слабые, и МВД тоже.

Эта трагедия эмоционально может влиять на людей. Но это не должно влиять на общий потенциал нашего сопротивления. Погибшие были достойными людьми. Отдадим им честь, но задачи сопротивления у нас остаются. Нет времени находиться в подавленном состоянии.

Владимир Фесенко, «Новое время»

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