Украинские пограничники разгромили войска РФ на подступах к Бахмуту 18.01.2023, 15:10

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иллюстрационное фото

Ожесточенный бой продолжался два часа.

Российские оккупанты предприняли попытку прорваться в город Бахмут на Донетчине. Враги пытались обойти опорный пункт украинских защитников. Такой маневр заметили украинские пограничники, которые вместе с другими защитниками держат подступы к городу.

Чтобы остановить наступление, пограничники начали стрелковый бой, а тем временем запросили поддержку других защитников. Об этом сообщает МВД Украины.

Пехота врага, которая пыталась идти вперед в город, после этого отказалась от идеи обойти опорный пункт украинских военных. Вместо этого оккупанты попытались захватить позиции пограничного подразделения.

Но по группе противника ударили украинские минометчики и артиллерия. В результате наступление врагов было остановлено, в оккупантов потери составили пять человек погибшими и семеро ранеными.

«Огневое поражение захватчиков осуществили пограничники-минометчики и артиллерия ВСУ. Определенный рубеж удержали, активные действия украинских защитников сорвали попытку прорыва оккупантов. Бой длился около двух часов, за это время в неудачной атаке оккупанты потеряли 12 человек – 5 убитыми и 7 ранеными», – говорится в сообщении.

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