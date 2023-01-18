Прокурор запросила для Дарьи Лосик два года заключения 1 18.01.2023, 15:21

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Дарья Лосик

Приговор будет оглашен 19 января.

В Брестском областном суде начали рассматривать уголовное дело политзаключенной Дарьи Лосик, жены политзаключенного Игоря Лосика.

Процесс ведет судья Николай Григорович.

Сообщается, что на первом судебном заседании состоялся допрос Дарьи. Во время прений сторон прокурор запросила для политзаключенной наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

Прокурор также посчитала нужным оставить прежней меру пресечения в виде заключения под стражей. В свою очередь адвокат попросила назначить Дарье Лосик наказание, не связанное с лишением свободы.

Об этом же в своем последнем слове просила и сама обвиняемая.

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