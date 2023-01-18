ВСУ заманили россиян в ловушку на Херсонском направлении 18.01.2023, 15:34

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Украинские бойцы разместили на передовой «приманку».

Украинским военным удалось обмануть россиян, которые купились на приманку на Херсонском направлении фронта и потратили барражирующий боеприпас «Ланцет» на ложную цель.

Выяснилось, что россияне атаковали дроном макет зенитно-ракетного комплекса «Стрела».

Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил блогер с Донбасса, пишущий под ником Necro Mancer.

Осуществляя разведку фронта, россияне заметили макет ЗРК, накрытый маскировочной сеткой и спрятанный в земляном углублении. Оккупанты решили атаковать цель «Ланцетом», однако в итоге потратили боеприпас на макет ЗРК, тип которых давно не используется украинской армией.

«Херсонское направление, российский БПЛА-камикадзе «Ланцет» уничтожил макет ЗРК «Стрела», - прокомментировал автор видео.

«По форме оно напоминает «Стрела-1» на базе БРДМ. На вооружении таких уже нет, поэтому, возможно, их используют как макеты. Давно пора макетов наставить. Можно использовать трофейные и свои нерабочие машины или то, что от них осталось», - пишут пользователи в комментариях.

При этом разместившие видео россияне до сих пор уверены, что поразили действующий зенитно-ракетный комплекс.

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