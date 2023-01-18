В США ребенок нашел зуб мегалодона, которому 15 миллионов лет 1 18.01.2023, 15:35

Находка была сделана на пляже.

Молли, девятилетняя девочка, обнаружила на пляже в Мэриленде зуб редкой акулы возрастом 15 миллионов лет, пишет lenta.ua.

Алисия Сэмпсон, мать Молли, помнит, как она и ее старшая сестра Натали заказывали и получали утепленные кулики и просеиватели окаменелостей, чтобы отправиться на охоту за зубами акулы в водах Чесапикского залива возле утесов Калверт.

В 9:30 утра они вышли на промозглый холод, чтобы отправиться на охоту со своим отцом, Брюсом Сэмпсоном. Отлив означал, что они могли идти дальше в поисках окаменелостей.

Будучи начинающим палеонтологом, Молли заявила, что собирается искать мэг, общее название огромной акулы, которая жила в эпоху миоцена. Она давно искала такой.

Странное зрелище поразило ее глаза менее чем через полчаса, когда она была в воде по колено.

«Я подошла поближе и подумала: «Ого, это самый большой зуб, который я когда-либо видела!» — взволнованно говорит Молли во время интервью в среду. «Я потянулся и схватил его, а папа сказал, что я визжу».

Алисия утверждает, что Брюс брал своих девочек на охоту за окаменелостями с самого детства. Хотя он тоже надеется откопать огромные зубы, самый большой из тех, что он когда-либо находил, имеет размер всего около трех дюймов, что делает его, как выразилась Алисия, «детским зубом» по сравнению с Молли.

По прошествии чуть более недели после открытия Молли семья решила доставить окаменелость в Морской музей Калверта на Соломоновых островах, штат Мэриленд, чтобы проверить ее происхождение.

Стивен Годфри, куратор отдела палеонтологии музея и старый научный руководитель Молли из Библейской школы каникул, говорит, что, когда они прибыли, персонал как раз разбирал экспонаты с акулами.

Это был не первый раз, когда Сэмпсоны приносили ему сокровища, но этот определенно возглавлял список.

«Это впечатляющий образец, — говорит Годфри. «Это одна из самых крупных находок, которые, вероятно, никогда не находили вдоль утесов Калверт» и может быть «находкой, которая бывает раз в жизни».

Несмотря на заслуженную репутацию утесов Калверта как очага окаменелостей, в коллекции Морского музея Калверта нет ни одного зуба мегалодона длиннее шести дюймов.

По словам Годфри, зуб был из верхней левой челюсти мегалодона длиной от сорока пяти до пятидесяти футов, существовавшего около пятнадцати миллионов лет назад. Акула, макрохищник , который не может проглотить пищу целиком, использовала свои специализированные зазубренные зубы, чтобы питаться падалью и охотиться на китов и дельфинов.

«Они в основном развили такие зубы, чтобы вырезать кусочки, как это делают большие белые акулы», — говорит Годфри. «Они как бы пережевывают тушу своей добычи», а не проглатывают ее целиком.

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