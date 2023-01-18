Куда белорусы могут поехать за границу без визы 3 18.01.2023, 15:59

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Кроме того, есть немало стран, где визу можно получить в аэропорту.

Правительство Казахстана ужесточило правила пребывания в стране иностранцев без визы. Так, с 26 января разрешенный срок пребывания в Казахстане для граждан ЕАЭС, в том числе белорусов, составит суммарно 90 календарных дней со дня пересечения границы в течение 180-дневного периода.

А куда еще белорусы могут поехать без визы «Комсомолка» рассказывает о наиболее популярных направлениях.

В Европе: Азербайджан, Армения, Молдова, Грузия, Россия (без ограничений по сроку пребывания), Сербия (до 30 дней с даты въезда), Турция (до 30 дней), Черногория (до 30 дней), Казахстан (до 90 дней в речение 180 дней), Албания (до 30 дней с даты въезда, общая продолжительность нахождения в календарном году до 90 дней), Северная Македония (при наличии приглашения/телеграммы, направления или приглашения учреждения здравоохранения на лечение, туристического ваучера, а также в целях посещения захоронений).

В Латинской Америке: Аргентина (до 90 дней в течение календарного года), Бразилия (до 90 дней), Венесуэла (до 90 дней). Гаити (до 90 дней), Доминикана (до 21 дня, необходимо наличие обратного авиабилета), Куба (до 30 дней), Никарагуа (до 90 дней), Панама (до 180 дней), Перу (до 183 дней в целях туризма), Эквадор (до 30 дней).

В Азии: Вьетнам (до 15 дней), Китай (до 30 дней, но не более 90 дней в календарном году), Макао (до 30 дней), Индонезия (до 30 дней с туристическими целями), Малайзия (до 30 дней), Монголия (до 90 дней), Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Гонконг (без ограничений по сроку пребывания).

На Ближнем Востоке: Израиль (до 90 дней в полугодии), Катар (до 30 дней с возможностью продления еще до 30 дней и при возможности многократных поездок), ОАЭ (до 90 дней в полугодии).

В Африке: Намибия (до 90 дней), Сейшельские острова (до 90 дней при наличии обратного билета и финансовых гарантий), Тунис (до 90 дней), Гамбия (до 90 дней).

Кроме того, есть ряд условно безвизовых стран. Например, визы в аэропорту можно получить в Египте, Шри-Ланке, на Мальдивах, в Бангладеше, Мадагаскаре, Боливии, Непале и еще паре десятков других странах.

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