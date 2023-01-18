Morgen Post: Танки Abrams для Украины уже на повестке дня

Morgen Post: Танки Abrams для Украины уже на повестке дня5
- 18.01.2023, 16:13
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Все ожидают нового «Рамштайна».
ВСУ начнут получать тяжелую западную технику, а передаче американских танков М1 Abrams — уже на повестке дня «по крайней мере, в среднесрочной перспективе». Об этом пишет издание Morgen Post.
В США ожидают, что решение о передаче тяжелого вооружения Киеву, в том числе — и танков, примут 20 января, во время нового «Рамштайна».
«Мы ожидаем расширения западной военной помощи Украине – поставка основных боевых танков является частью обсуждения», – сказал сотрудник Госдепартамента США.
Как писал сайт Charter97.org, Великобритания передаст Украине крупнейший пакет военной помощи. В него войдут танки, гаубицы и бронетранспортеры.