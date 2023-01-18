Под Щучином охотник из-за обиды застрелил двух собак егеря 7 18.01.2023, 16:20

3,042

Его помогли найти камеры видеонаблюдения.

В Следственном комитете рассказали об уголовном деле в отношении 35-летнего жителя Щучинского района. Его обвиняют в убийстве собак местного егеря, который отказался дать ему охотничью путевку.

Инцидент произошел в Щучинском районе 19 октября — 54-летний мужчина обратился в милицию с сообщением, что неизвестный убил двух его собак.

Хозяин застреленных лаек работает в местном хозяйстве егерем. Руководство разрешало ему содержать своих питомцев вблизи озера, при этом собаки всегда находились на привязи.

По записи с камеры видеонаблюдения на насосной станции удалось установить, что к убийству собак причастен 35-летний работник этого же хозяйства.

Выяснилось, что у местного жителя имелась неприязнь к потерпевшему, в чьи обязанности входит в том числе выдача путевок на охоту. Со слов обвиняемого, тот несколько раз намеренно отказал ему в выдаче таких путевок. При этом сам потерпевший рассказал, что конфликта между ними не было, а в выдаче путевки он отказывал только в том случае, когда имелся запрет на охоту.

35-летнему мужчине предъявили обвинение. Свою вину он не признал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».