Минобороны Британии назвало самые горячие точки украинского фронта
- 18.01.2023, 16:24
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Опубликована карта войны в Украине на 18 января.
Российские оккупанты не оставляют попыток продвинуться в Донецкой области. Тем временем, украинские защитники отбивают вражеские атаки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Британии.
По данным британской разведки, украинские военные продолжают удерживать оборону в Донецкой и Луганской областях.
Ожесточенные бои продолжаются на нескольких направлениях. Российские военные пытаются продвинуться вглубь Донецкой области и хотят полностью захватить регион, однако украинские защитники сдерживают продвижение противника. Самыми «горячими» точками являются Соледар, Угледар, а также район Бахмута и Авдеевки.
На других участках фронта существенных изменений нет. Захватчики продолжают атаковать прифронтовую зону в Херсонской и Запорожской областях, а также стреляют по всей линии фронта на востоке Украины.