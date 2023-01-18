Минобороны Британии назвало самые горячие точки украинского фронта 18.01.2023, 16:24

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Опубликована карта войны в Украине на 18 января.

Российские оккупанты не оставляют попыток продвинуться в Донецкой области. Тем временем, украинские защитники отбивают вражеские атаки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Британии.

По данным британской разведки, украинские военные продолжают удерживать оборону в Донецкой и Луганской областях.

Ожесточенные бои продолжаются на нескольких направлениях. Российские военные пытаются продвинуться вглубь Донецкой области и хотят полностью захватить регион, однако украинские защитники сдерживают продвижение противника. Самыми «горячими» точками являются Соледар, Угледар, а также район Бахмута и Авдеевки.

На других участках фронта существенных изменений нет. Захватчики продолжают атаковать прифронтовую зону в Херсонской и Запорожской областях, а также стреляют по всей линии фронта на востоке Украины.

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