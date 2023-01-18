Журналиста Дениса Ивашина этапировали в Могилевскую колонию 18.01.2023, 16:38

Денис Ивашин

Теперь политзаключенный находится в ИК №15.

Дениса Ивашина этапировали в Могилевскую колонию. Об этом узнала мать политзаключенного журналиста во время звонка к начальнику гродненской тюрьмы. Ей сообщили, что его еще вчера направили в исправительную колонию №15.

При этом недавно Ивашина помещали в карцер, а через два дня он оказался в карантине с высокой температурой, сухим кашлем и проблемами с дыханием. Даже 16 января Денис все еще болел и чувствовал слабость, сообщают правозащитники.

15 августа в Гродненском областном суде в закрытом режиме началось рассмотрение дела журналиста. Через месяц суд признал Ивашина виновным по ст. 365 УК («вмешательство в деятельность сотрудника внутренних дел») и ч. 1 ст. 356 УК («измена государству») и приговорил его к 13 годам и 1 месяцу колонии в условиях усиленного режима. Верховный суд 20 декабря оставил приговор без изменений, а жалобу политзаключенного без удовлетворения.

Поддержите политзаключенного: ИК №15. 213105, г. Могилев, п/о Вейно, Славгородское шоссе 183. Денису Евгеньевичу Ивашину.

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