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Исполняющим обязанности главы МВД Украины назначен Игорь Клименко

  • 18.01.2023, 16:42
  • 4,414
Исполняющим обязанности главы МВД Украины назначен Игорь Клименко
Игорь Клименко

Ранее он возглавлял Нацполицию.

Украинское правительство назначил исполняющим обязанности главы МВД руководителя Нацполиции Игоря Клименко.

Как писал сайт Charter97.org, руководство МВД Украины погибло в результате авиакатастрофы в Броварах под Киевом.

На борту упавшего вертолета находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Всего известно о 18 погибших, из них 3 детей. Из погибших 9 человек находились на борту вертолета. 22 пострадавших находятся в больнице, из них 10 детей.

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