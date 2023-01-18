Исполняющим обязанности главы МВД Украины назначен Игорь Клименко 18.01.2023, 16:42

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Игорь Клименко

Ранее он возглавлял Нацполицию.

Украинское правительство назначил исполняющим обязанности главы МВД руководителя Нацполиции Игоря Клименко.

Как писал сайт Charter97.org, руководство МВД Украины погибло в результате авиакатастрофы в Броварах под Киевом.

На борту упавшего вертолета находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Всего известно о 18 погибших, из них 3 детей. Из погибших 9 человек находились на борту вертолета. 22 пострадавших находятся в больнице, из них 10 детей.

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