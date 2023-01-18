Белорус слепил из снега девятиметровый маяк

Белорус слепил из снега девятиметровый маяк8
- 18.01.2023, 16:50
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На сооружение ушло 12 кубов снега.
В деревне Солтановка Могилевской области белорус Иван Карпицкий слепил огромный 9-метровый маяк. Мастер рассказал, чем вдохновился, и сколько времени ушло.
Скульптуру Иван назвал «Маяк на скале». На самый верх он установил лампу с ледяным плафоном.
По словам Карпицкого, сделал он свой шедевр за 17 дней. Для этого понадобились 12 кубов снега. А самым сложным было успеть закончить работу до оттепели.
Вот как происходил процесс:
За основу мужчина взял французский маяк Ля Жюмьен, который находится недалеко от острова Уэссан: