Россиянам грозит окружение: эксперт о наступлении ВСУ в Луганской области 1 18.01.2023, 16:53

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Украинские подразделения очень близко подошли к Кременной.

Вооруженные силы Украины при освобождении города Кременная Луганской области могут создать условия для оперативного оцепления 15-тысячной российской группировки войск. Оккупанты понимают опасность и пытаются помешать планам ВСУ встречными атаками. Об этом ТСН рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

- В настоящее время оккупанты пытаются улучшить свои тактические позиции на Лиманском направлении, Купянском и на территории Луганской области — речь идет о попытках оккупантов атаковать в районе Кременной и на Сватовском отрезке. Туда переброшены подразделения 76-й дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ... Кроме того, переброшены подразделения 27-й и 35-й бригад.

Введены в действие фактически все резервы вооруженных сил РФ. Тем не менее, попытки россиян контратаковать в районе Стельмаховки, это Купянское направление, потерпели сокрушительное поражение, — рассказал военный. эксперт.

По словам Снегирева, «на Кременском направлении есть продвижение Вооруженных сил Украины».

- В районе населенного пункта Диброва продвижение ВСУ вглубь временно оккупированной территории от 4 до 7 км. Отдельные подразделения ВСУ находятся от города Кременная на расстоянии 2-2,5 км, - сказал он.

Как объяснил военный эксперт, контроль над городом Кременная «создает для ВСУ предпосылки для оперативного окружения российской группировки, которая сосредоточена в агломерации городов Северодонецк, Лисичанск и Рубежное, общая численность до 15 тысяч личного состава».

- Россияне не могут не понимать возможности подобного сценария. Именно с этим связана передислокация и так называемые срывные атаки. Это попытка сорвать контрнаступление ВСУ встречным характером атак... Активизация на Донецком направлении — это попытка сорвать наступление ВСУ на Кременную. Контроль над этим населенным пунктом — это выход в подбрюшье не только Луганской группировки, но и группировки российских войск, оперирующих на территории Донецкой области, — подчеркнул он.

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