В Беларуси активизировались мошенники, которые ходят по квартирам 5 18.01.2023, 16:57

4,280

Они представляются энергетиками.

В Беларуси активизировались мошенники, которые ходят по квартирам, представляются энергетиками. Они убеждают хозяев заменить счетчик и берут с людей деньги, сообщает Белэнерго.

К примеру, под предлогом проверки счетчиков якобы работник энергосбыта проникает в многоквартирный дом. После осмотра, убеждает хозяев квартир заменить электросчетчик, и предлагает решить проблему на месте за деньги.

Но работники белорусской энергосистемы в жилых помещениях (домах, квартирах) никаких работ, кроме замены и проверки электрических счетчиков, не производят. Также они не предлагают заключить договор на оказание услуг на месте.

Все энергетики при посещении потребителей имеют при себе удостоверение (содержит: номер, Ф.И.О. сотрудника, структурное подразделение, в котором он работает, должность и фотографию). Удостоверение в обязательном порядке скрепляется печатью и подписывается руководителем организации. Такая же информация (кроме номера) находится на бейдже работника энергоснабжающей организации. Бейдж располагается на верхней одежде и легкодоступен для обозрения. Персонал ремонтных бригад одет в спецодежду с логотипом РУП-облэнерго.

При возникновении сомнения, позвоните в организацию (районы электрических сетей), и уточните, является пришедший к вам человек представителем РУП-облэнерго.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».