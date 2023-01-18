Ученые рассказали, как правильно обниматься 3 18.01.2023, 17:08

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Эту тему изучали сразу в трех университетах.

Исследование провели британские ученые из трех университетов. Они выяснили, как правильно обниматься для большей пользы для душевного здоровья.

Как рассказала автор исследования Анна Дурен, объятия должны продолжаться от пяти до десяти секунд. Более короткие и длительные просто не дают ощущения комфорта.

Также важно расположение рук. Приятные ощущения от объятий удастся ощутить, когда один человек положит руки на талию, а другой — на шею или плечи. И не скрещивать руки, что чаще делают мужчины.

Что было раньше

Во времена ограниченных контактов и соблюдения дистанции растет тоска по близости, физическому контакту и объятиям.

Человек, которого обнимают, ощущает доверие, симпатию, безопасность и спокойствие, что благоприятно воздействует как на психику, так и на физическое самочувствие.

Когда нас обнимают, организм вырабатывает сигнальные вещества, которые в народе называют гормонами счастья. Например, окситоцин оказывает успокаивающее воздействие, помогает избавиться от стресса и укрепляет межчеловеческие отношения».

Согласно исследованию Американского психосоматического общества, уже после 20 секунд объятий у пар обнаруживается повышение уровня окситоцина.

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