Когда Китай окончательно порвет с Путиным Алексей Коваль

18.01.2023, 17:09

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Пекин все больше недоволен тем, что делает кремлевский режим.

Китай остается одним из самых влиятельных геополитических игроков в мире. Но из-за последних событий, в частности, войны в Украине, Пекин оказался между двух огней – Российской Федерацией и коллективным Западом. КНР стремится сохранить рабочие отношения со всеми партнерами, но ЕС и США не пойдут на сотрудничество, пока Китай не определит свою позицию по действиям путинского режима в отношении Украины и мира. Не последнюю роль в отношениях с Западом также играет постоянное напряжение вокруг Тайваня.

Отношения между Китаем и Россией

Сотрудничество между Китаем и Россией действительно существует. В декабре состоялись совместные военно-морские и авиационные учения, не являющиеся неожиданностью, ведь такие учения проходят уже несколько лет. Но такая активность показывает, что Россия и Китай до сих пор активно сотрудничают в военной сфере.

Но если сравнивать, то силы России на Дальнем Востоке теперь гораздо меньше сил Китая. Все же Китай создал крупнейший флот в этом регионе и последние полгода идут постоянные учения китайских военных вдоль побережья. Собственно китайская доктрина, в отличие от русской, не предусматривает атаку, а все, что Китай делал последние десять лет – это создание зоны безопасности, чтобы отодвинуть угрозы от своего побережья, чтобы враг даже не мог приблизиться к его территории с моря.

Конечно, углубление китайской обороны беспокоит Японию и США, потому что Китай становится активнее в международных водах.

Сближение Китая и Запада

Китай проводит свою собственную международную политику, которая не зависит от действий России или прихотей США. Это все-таки политика великого самостоятельного государства, как они сами это называют. Конечно, эта политика должна охватывать весь мир, а Китай сталкивается с такими вызовами, как война России против Украины — и здесь Китай как раз справиться не может. То есть Пекин не может выбрать между Россией и Украиной как своими партнерами, он не может поддержать Запад в санкциях против России, потому что это не является политикой Китая.

Китай не может бросить Россию, но мы видим, что Китай все больше недоволен тем, что делает режим Путина. И здесь бы я разделял отношения Китая с Россией как долговременный исторический процесс, а с другой стороны, путинский режим, который делает глупости с точки зрения китайских правителей. Поэтому они в какой-то степени не дают Путину того, что он хотел. Более того, в текущем году Китай очень четко провозгласил, что приоритетом для него будет восстановление хороших отношений с ЕС и США. Но как это будет происходить, если Китай не откажется от тесных отношений с Россией – будем смотреть.

Угроза военного вторжения на Тайвань

Я не думаю, что китайская армия готова к операции на Тайване, в военном плане более вероятна операция по блокаде острова. Это не захват, хотя китайцы тренируются и к такому варианту. Но я не думаю, что Китаю сейчас нужно проводить десантную операцию и высаживаться на остров. Они могут блокировать Тайвань, не дать американцам присылать помощь, так сказать «задушить» остров таким образом. Это самый плохой возможный сценарий для Тайваня.

Но я все же думаю, что и к нему китайцы могут прибегнуть в какой-то среднесрочной перспективе, потому что китайская армия заявила, что до 2027 года у них будет продолжаться модернизация и они не будут готовы бросить вызов какой-то большой армии. Более того, они делают выводы из украинско-российской войны, четко показавшей Китаю, что в случае наступления им будет противостоять объединенная сила нескольких стран. Речь о США, Японии, возможно, Австралии и других странах, поддерживающих оборону Тайваня.

Также мы слышали заявление Байдена – президент США четко сказал, что американские солдаты будут воевать в случае нападения на Тайвань. Китайцы понимают, что они должны готовиться к войне не с тайванцами, а США.

Сейчас я думаю, что они пока ищут способы мирного объединения с Тайванем посредством определенной интеграции.

Алексей Коваль, «Апостроф»

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