«Сказали приходить через три месяца» 6 18.01.2023, 17:47

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Белорусы все еще не могут сдать экзамен в ГАИ на «автомате».

Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций от 3 ноября 2022 г. №91 скорректированы единые программы подготовки, переподготовки, повышения квалификации водителей механических транспортных средств. Соответствующие изменения внесены в ведомственное постановление от 23 октября 2012 г. №47. Информация об этом размещена на Национальном правовом интернет-портале.

Учебные программы дополнены

В числе изменений:

- дополнение единых программ нормами, позволяющими обучаться на транспортных средствах с механической или автоматической трансмиссией;

- введение новых единых программ переподготовки водителей автобусов категории D на право управления троллейбусами категории I и переподготовки водителей троллейбусов категории I на право управления автобусами категории D (новшество связано с современными тенденциями развития электрического транспорта для предоставления возможности переподготовки водителей автобусов и троллейбусов).

Кроме того, утверждаются единые программы, специально предназначенные для водителей, выполняющих международные автомобильные перевозки грузов:

- подготовка водителей транспортных средств категории С (международные перевозки);

- переподготовка водителей транспортных средств категории С на право управления составами транспортных средств категории СЕ (международные перевозки).

Такими программами предусмотрено:

- внесение существенных изменений в содержание предметов «Устройство и эксплуатация автомобилей категории С» и «Устройство и эксплуатация состава транспортных средств категории СЕ»;

- включение предмета «Организация и выполнение международных автомобильных перевозок грузов» (его тематика и содержание предполагает изучение большинства вопросов, входящих в Программу обучающих курсов на подтверждение профессиональной компетентности водителей, выполняющих международные автомобильные перевозки грузов, утвержденную постановлением Министерства транспорта и коммуникаций от 22 ноября 2018 г. №25).

Постановление вступило в силу после его официального опубликования.

«На чем учились — на том и сдавайте»

Осенью журналисты рассказывали о проблеме, с которой столкнулись автошколы, а также те, кто хотел сдавать квалификационный экзамен в ГАИ на машине с АКПП. Таких желающих, по сути, разворачивали со словами: «На чем учились — на том и сдавайте». И это предусмотрено статьей 26 закона Республики Беларусь «О дорожном движении». В частности, там указано: «Квалификационные экзамены на право управления механическим транспортным средством (за исключением колесного трактора) принимаются на транспортных средствах с механической трансмиссией или без механической трансмиссии в зависимости от пройденной в установленном порядке подготовки».

Выходит, если учились на «механике» — сдавать придется на «механике». А чтобы сдавать на АКПП, придется пройти обучение на автомобиле с этим типом трансмиссии. В автошколах при этом указывали, что нет готовой регулирующей базы, нет программ для обучения вождению на автомобиле с АКПП.

Означает ли, что проблема в ближайшее время будет решена? В Министерстве транспорта и коммуникаций пообещали разъяснить ситуацию после того, как постановление вступит в силу.

«Сказали приходить через 3 месяца»

Между тем читатели снова жалуются на то, что в ГАИ не допускают к экзамену тех, кто хочет сдавать его на автомобиле с АКПП.

— В Витебске должен был состояться экзамен в ГАИ для первых выпускников автошколы, проходивших обучение именно на автомобилях с автоматической трансмиссией. В итоге людям прямо в экзаменационном кабинете было отказано в сдаче экзамена. Сказали приходить не раньше чем через 3 месяца, — рассказал один из наших читателей. — А вот теперь представьте негодование людей, которые готовились к экзамену на протяжении трех месяцев и прошли все уроки вождения — все это теперь надо как-то в голове заморозить, чтобы через 3—4 месяца продемонстрировать.

Как он добавил, выпускникам автошколы сообщили, что формально автошколы не могли обучать вождению на автомобилях с АКПП до того, как будут дополнены учебные программы. Теперь программы дополнены, но срок обучения составляет не менее 3 месяцев, соответственно, раньше этого срока экзамены на таких авто приниматься не будут, сказали выпускникам.

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