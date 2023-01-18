закрыть
18 января 2023, среда, 19:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Литва денонсировала соглашение с Беларусью, подписанное в 2006 году

2
  • 18.01.2023, 17:43
  • 4,246
Литва денонсировала соглашение с Беларусью, подписанное в 2006 году
Фото: charter97.org

Вильнюс заявил, что выполнение договора невозможно.

Литва денонсировала соглашения с Беларусью о приграничном сотрудничестве. Об сообщает литовское издание Delfi.

Решение было принято в связи с политической ситуацией в Беларуси после 2020 года, сфальсифицированных выборов, инструментализации мигрантов режимом Лукашенко и причастностью Беларуси к войне против Украины.

Вильнюс заявил, что в текущей геополитической ситуации выполнение соглашения невозможно и вряд ли будет возможно в ближайшем будущем.

Соглашение было подписано в 2006 году. Предложение денонсировать его внесло Министерство внутренних дел Литвы.

Как писал сайт Charter97.org, Украина разорвала соглашение о двойном налогообложении с Беларусью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Что задумал Герасимов
Что задумал Герасимов Игаль Левин
Выдающихся полководцев Путину не найти
Выдающихся полководцев Путину не найти Борис Соколов
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей Артем Черников
Корова в переходе
Корова в переходе Ирина Халип