Литва денонсировала соглашение с Беларусью, подписанное в 2006 году

Литва денонсировала соглашение с Беларусью, подписанное в 2006 году2
- 18.01.2023, 17:43
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Вильнюс заявил, что выполнение договора невозможно.
Литва денонсировала соглашения с Беларусью о приграничном сотрудничестве. Об сообщает литовское издание Delfi.
Решение было принято в связи с политической ситуацией в Беларуси после 2020 года, сфальсифицированных выборов, инструментализации мигрантов режимом Лукашенко и причастностью Беларуси к войне против Украины.
Вильнюс заявил, что в текущей геополитической ситуации выполнение соглашения невозможно и вряд ли будет возможно в ближайшем будущем.
Соглашение было подписано в 2006 году. Предложение денонсировать его внесло Министерство внутренних дел Литвы.
Как писал сайт Charter97.org, Украина разорвала соглашение о двойном налогообложении с Беларусью.