Литва денонсировала соглашение с Беларусью, подписанное в 2006 году 2 18.01.2023, 17:43

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Фото: charter97.org

Вильнюс заявил, что выполнение договора невозможно.

Литва денонсировала соглашения с Беларусью о приграничном сотрудничестве. Об сообщает литовское издание Delfi.

Решение было принято в связи с политической ситуацией в Беларуси после 2020 года, сфальсифицированных выборов, инструментализации мигрантов режимом Лукашенко и причастностью Беларуси к войне против Украины.

Вильнюс заявил, что в текущей геополитической ситуации выполнение соглашения невозможно и вряд ли будет возможно в ближайшем будущем.

Соглашение было подписано в 2006 году. Предложение денонсировать его внесло Министерство внутренних дел Литвы.

Как писал сайт Charter97.org, Украина разорвала соглашение о двойном налогообложении с Беларусью.

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