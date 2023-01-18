Появилось видео первых минут после падения вертолета под Киевом 3 18.01.2023, 18:12

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Душераздирающие кадры.

Появилось видео, снятое в первые минуты после крушения вертолета возле детского сада в Броварах Киевской области.

На кадрах можно увидеть объятое пламенем здание, в котором на момент трагедии находились дети и персонал заведения, а также слышны душераздирающие крики людей.

Как писал сайт Charter97.org, руководство МВД Украины погибло в результате авиакатастрофы в Броварах под Киевом.

На борту упавшего вертолета находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Всего известно о 18 погибших, из них 3 детей. Из погибших 9 человек находились на борту вертолета. 22 пострадавших находятся в больнице, из них 10 детей.

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