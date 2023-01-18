Компании с белорусскими корнями в Литве выросли за год в три раза 3 18.01.2023, 18:13

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Литва - одна из самых популярных локаций для белорусских айтишников.

Литва входит в топ-3 самых популярных локаций для белорусских айтишников. За прошлый год штат ИТ-компаний с белорусскими корнями, которые зарегистрированы в Литве, вырос больше чем в три раза. Сайт devby.io посмотрел, кто вошел в топ-10, и как изменились команды в других компаниях.

По данным rekvizitai.vz.lt, в Литве зарегистрировано около 30 компаний с белорусскими корнями. На данный момент там работает больше 4,7 тысяч сотрудников. Для сравнения, год назад их было меньше 1,5 тысяч.

EPAM

Самый большой штат у EPAM. За прошлый год команда литовского офиса выросла в 4,5 раза. Сейчас в штате 1,5+ тысячи специалистов. Наиболее интенсивно команда EPAM росла в июне-июле (почти 750 человек за два месяца).

Основная команда EPAM в Литве находится в Вильнюсе. По данным rekvizitai.vz.lt, летом компания открыла второе подразделение — в Каунасе. На данный момент там зарегистрировано почти 60 сотрудников.

Литва входит в топ-10 самых популярных локаций в EPAM. На сайте открыто более 100 вакансий для претендентов на работу в литовском офисе компании (в том числе удаленно).

Еще одна важная деталь. За три квартала прошлого года EPAM вошел в топ-3 ИТ-бизнесов в Литве по сумме уплаченных налогов (данных за год пока нет). Компания заплатила в литовский бюджет в январе-сентябре больше 6 миллионов евро налогов.

Wargaming

Команда литовского офиса Wargaming не дотянула до 1000 человек. За 2022 год штат увеличился почти 2,5 раза до 988 специалистов. Основной рост произошел после начала войны в Украине — в апреле-августе (с 450 до 900 работников) в том числе за счет сотрудников минского офиса, после того как компания закрыла бизнес в Беларуси и передала его в локальное управление российской Lesta Studio.

На сайте Wargaming для работы в Литве открыто почти 50 вакансий. Из всех локаций только для работы в Сербии вакансий больше (около 80). В литовский офис требуются разработчики, дизайнеры, 2D/3D художники.

Wargaming вместе с EPAM вошел в топ-3 ИТ-бизнесов в Литве по сумме уплаченных налогов. Компания за три квартала уплатила в бюджет 5,2 миллиона евро.

Melsoft

Разработчик игр Melsoft активно расширял штат литовского офиса с апреля. На сегодня в штате зарегистрировано почти 320 сотрудников — в 4,3 раза больше, чем год назад.

На сайте компании нет упоминания о белoруcском офисе, также нет вакансий. На сайте открыто около 10 вакансий, все для работы в литовском офисе.

Yukon Advanced Optics Worldwide

Производитель цифровой оптики (мы решили включить компанию в общий список) увеличил штат в Литве до 275 человек. Это позволило компании войти в топ-5 по числу сотрудников среди компаний с беларускими корнями.

Flo Health

Разработчик приложения для женского здоровья Flo открыл офис в Вильнюсе еще в конце 2020 года. В январе прошлого года в литовской команде работало около 70 человек. За 2022 год штат увеличился почти в 4 раза — до 245 сотрудников. Пик роста команды пришелся на май-август: за этот период количество сотрудников увеличилось в 2,5 раза. Также в прошлом году у Flo появился филиал в Каунасе. Сейчас там зарегистрировано 7 сотрудников.

На сайте компании открыто 15+ вакансий для работы в Литве.

EIS Group Lietuva

Штат EIS Group Lietuva увеличился за прошлый год почти на 30%. Основной рост произошел весной-летом. Сейчас в офисе компании работает 218 сотрудников.

ITAG LT

Юрлицо iTechArt в Литве было зарегистрировано в 2021 году. Если в январе прошлого года там официально было зарегистрировано 2 сотрудника, то сейчас более 170 специалистов. Литовская команда iTechArt активно увеличивается с лета, в среднем на 20 человек в месяц.

На сайте компании открыто около 40 ваканский для разных специалистов, рассматривающих возможность работы в Вильнюсе.

Softeq Development

В январе 2022 года в литовском офисе Softeq Development работало 30 сотрудников, сейчас почти в 5 раз больше — почти 150 специалистов.

На сайте компании размещено 7 вакансий для работы на литовский офис, в том числе удаленно.

Coherent Solutions

Штат Coherent Solutions (материнская структура ISsoft) за прошлый год увеличился почти в 3 раза — с 57 (в январе) до 144 сотрудников.

На сайте компания размещено около 10 вакансий, где в качестве локации для работы указан литовский офис.

Gurtam

В январе прошлого года в литовском офисе Gurtam работало 40 человек, за год штат вырос на 100 сотрудников.

На сайте компании размещено больше 10 вакансий для работы в литовской компании (в том числе удаленно).

Что в других компаниях

Несколько ИТ-компаний открыли офисы в Литве только в прошлом году. В частности, весной юрлицо в Вильнюсе появилось у IBA. В компании заявили, что появление офиса в Литве связано с высоким спросом на ИТ-услуги в странах Балтии, Центральной и Юго-Восточной Европы в ключевых для компании отраслях: нефтегазовой, финансово-кредитной, телекоммуникационной и энергетической. С момента открытия штат литовской команды пополнили почти 70 специалистов.

Также юрлица в Литве зарегистрировали Охаgile и ScienceSoft. Пока штат новых юрлиц небольшой — меньше 10 человек.

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