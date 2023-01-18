Умерла участница белорусского антибольшевистского сопротивления Леокадия Шишея 3 18.01.2023, 18:29

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Леокадия Шишея

Ей было 94 года.

В Литве в возрасте 94 лет умерла участница белорусского послевоенного сопротивления Леокадия Шишея. Об этом сообщила активистка белорусской диаспоры в Литве Людвика Кардис.

Леокадия Шишея (в девичестве Ковальчук) родилась 1 июня 1928 года. В 1946 году присоединилась к подпольной белорусской организации «Чайка», которая планировала борьбу за национальные права, достоинство, культуру, язык, историю, свободу и независимость белорусов. Участвовала в первых собраниях организации. В середине 1947 года «Чайка» была разоблачена, а Леокадия — арестована за участие в антисоветской организации.

Содержалась в Барановичской тюрьме. Затем была приговорена на срок 8,5 года. Вместе с ней в ГУЛАГе отбывала наказание знаменитая белорусская поэтесса Лариса Гениюш.

В 1954 году освободилась из концлагерей. После освобождения Леокадия Шишея вместе со своим мужем Константином Шишеем приехала в Вильнюс, где и жила до конца жизни. Награждена медалью «100 лет БНР» Рады Белорусской Народной Республики.

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