Умерла участница белорусского антибольшевистского сопротивления Леокадия Шишея

Умерла участница белорусского антибольшевистского сопротивления Леокадия Шишея3
- 18.01.2023, 18:29
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Ей было 94 года.
В Литве в возрасте 94 лет умерла участница белорусского послевоенного сопротивления Леокадия Шишея. Об этом сообщила активистка белорусской диаспоры в Литве Людвика Кардис.
Леокадия Шишея (в девичестве Ковальчук) родилась 1 июня 1928 года. В 1946 году присоединилась к подпольной белорусской организации «Чайка», которая планировала борьбу за национальные права, достоинство, культуру, язык, историю, свободу и независимость белорусов. Участвовала в первых собраниях организации. В середине 1947 года «Чайка» была разоблачена, а Леокадия — арестована за участие в антисоветской организации.
Содержалась в Барановичской тюрьме. Затем была приговорена на срок 8,5 года. Вместе с ней в ГУЛАГе отбывала наказание знаменитая белорусская поэтесса Лариса Гениюш.
В 1954 году освободилась из концлагерей. После освобождения Леокадия Шишея вместе со своим мужем Константином Шишеем приехала в Вильнюс, где и жила до конца жизни. Награждена медалью «100 лет БНР» Рады Белорусской Народной Республики.