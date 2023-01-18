Вучич: Крым и Донбасс — это Украина

Вучич: Крым и Донбасс — это Украина14
- 18.01.2023, 18:33
- 3,800
Сербский «друг Путина» осудил вторжение России.
Президент Сербии Александр Вучич осудил вторжение России в Украину. Он назвал Крым и Донбасс украинскими территориями.
Об этом президент Сербии заявил в ходе в интервью Bloomberg.
«Мы с самого начала говорили, что не могли и не имеем права поддерживать вторжение России в Украину. Для нас Крым — это Украина, Донбасс — это Украина, и так будет всегда», — сказал он.
Отметим, что вчера Вучич осудил попытку ЧВК «Вагнера» вербовать наемников в Сербии.
Заявление президента Сербии особенно болезненно для Кремля, так как Белград традиционно считается союзником РФ.