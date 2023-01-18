Украинка зарядила тарелкой в путинистку Дану Борисову

Украинка зарядила тарелкой в путинистку Дану Борисову12
- 18.01.2023, 18:51
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Инцидент произошел в Таиланде.
Российская телеведущая Дана Борисова, поддерживающая войну против Украины, рассказала об инциденте, который произошел с ней на отдыхе в Таиланде.
Одному из росСМИ ведущая рассказала, что во время завтрака украинка взяла тарелку и швырнула в нее.
«Единственным проявлением негатива был выпад со стороны украинки, которая приехала с ребенком. Она во время завтрака швырнула в нас тарелку, когда мы начали разговаривать с дочерью», — пожаловалась путинистка.
Ранее сайт Charter97.org писал, что российскому певцу Газманову задали неудобные вопросы о войне в Украине.