Украинка зарядила тарелкой в путинистку Дану Борисову 12 18.01.2023, 18:51

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Дана Борисова

Инцидент произошел в Таиланде.

Российская телеведущая Дана Борисова, поддерживающая войну против Украины, рассказала об инциденте, который произошел с ней на отдыхе в Таиланде.

Одному из росСМИ ведущая рассказала, что во время завтрака украинка взяла тарелку и швырнула в нее.

«Единственным проявлением негатива был выпад со стороны украинки, которая приехала с ребенком. Она во время завтрака швырнула в нас тарелку, когда мы начали разговаривать с дочерью», — пожаловалась путинистка.

Ранее сайт Charter97.org писал, что российскому певцу Газманову задали неудобные вопросы о войне в Украине.

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