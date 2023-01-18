Российские оборонные заводы столкнулись с рекордной нехваткой квалифицированных кадров 1 18.01.2023, 19:07

Кадровый голод будет только усиливаться.

Предприятия военно-промышленного комплекса России, которые перевели на усиленный режим работы из-за войны в Украине, испытывают дефицит квалифицированных кадров. Потери, вызванные мобилизацией, а также массовое бегство граждан за рубеж, усугубили ситуацию, пишут «Ведомости» в прогнозе на 2023 год.

Эксперты отмечают, что кадровый голод в «бурно растущей» военно-промышленной отрасли будет только усиливаться. В 2023 году ВПК будет недоставать около 50 тысяч специалистов: прежде всего, речь идет о высококвалифицированных инженерах очень специфического профиля — на их недостаток военная промышленность может ответить существенным замедлением роста, говорит профессор кафедры управления персоналом и психологии, проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

В конце декабря президент Владимир Путин вновь потребовал обеспечить армию «всем необходимым вооружением, техникой, боеприпасами в короткие сроки». Одновременно заводы должны заняться совершенствованием арсенала и «значительно улучшить» его характеристики «с учетом полученного боевого опыта», отметил верховный главнокомандующий.

Тем временем заводы и так работают «практически круглосуточно», говорил глава «Ростеха» Сергей Чемезов в начале января. Летом правительство провело через Госдуму законопроект о специальных полномочиях, которые позволили перевести оборонные предприятия на работу в три смены без выходных и отпусков, а также обязать бизнес выполнять госзаказ в интересах армии и спецслужб без права отказаться. По словам Чемезова, «круглосуточный» график установлен на крупнейшем танковом заводе страны Уралвагонзаводе, на предприятии «Высокоточные комплексы», которое выпускает ракетно-артиллерийские установки, в том числе «Искандер-М», «Панцирь С-1» и «Игла-С», а также в Объединенной авиастроительной корпорации, Объединенной двигателестроительной корпорации и «Вертолетах России».

К концу 2022 года дефицит кадров в отечественной промышленности достиг рекордных значений за 30 лет, следовало из данных опроса, проведенного Институтом экономической политики имени Гайдара. Конкретно на предприятиях машиностроения индекс достаточности рабочей силы свалился до минус 35%.

По оценкам Министерства труда, ОПК не хватает 3814 человек, однако, по мнению секретаря Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олега Соколова, на самом деле цифра гораздо выше и составляет 20 тысяч человек. К концу октября дефицит кадров только в нижегородской оборонной промышленности достиг 10-12 тысяч сотрудников, говорил замгубернатора региона Андрей Саносян.

«Действительно есть дефицит кадров, в первую очередь квалифицированных рабочих — слесарей, токарей, станочников, наблюдается определенный дефицит IT-специалистов», — подтверждал источник в «Ростехе». Предприятиям, работающим на Военно-морской флот, не хватает трубопроводчиков, пайщиков, сварщиков, сборщиков судов.

По словам замгендиректора по развитию персонала ПАО «КМЗ им. Зверева» Алексея Атланова, у государства пока нет «внятной стратегии» по подготовке специалистов. С началом войны «мы поняли, что есть кадровые проблемы, которые экстенсивно не решить ни при каких доступных ресурсах. Даже если сейчас мы поднимем зарплаты до 150, до 200 тысяч, мы все равно будем испытывать дефицит специалистов нужной квалификации. В 1990-е и в начале 2000-х годов их никто не готовил. Хорошо, что сейчас ситуация меняется. Но должно пройти года три, чтобы был виден результат», — сказал он.

По данным опроса крупнейших компаний, проведенного в октябре Российским союзом промышленников и предпринимателей, 60% работодателей ожидают усугубления дефицита кадров из-за влияния мобилизации на рынок труда. По состоянию на конец октября, в армию было призвано более 300 тысяч человек, а в декабре министр обороны Сергей Шойгу заявил о намерении пополнить ее еще на 350 тысяч. Также стало известно о негласной подготовке страны ко второй волне мобилизации. При этом еще в первую волну, только за сентябрь, российская экономика потеряла 600 тысяч рабочих рук, подсчитало Минэкономразвития.

Призыв в армию сотен тысяч человек и массовый отъезд за границу наряду с прямыми жертвами конфликта уменьшат и без того небольшую когорту российских граждан на пике трудоспособного возраста, отмечает профессор МГУ Наталья Зубаревич. «Основная проблема — это не потеря рабочих, а утечка мозгов, — говорит она. — Люди, которые уезжают, как правило, более обеспеченные и более образованные. Ведь нельзя сбежать с пустым кошельком».

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