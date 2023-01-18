В Щучине на переходе 18-летний водитель сбил двух школьников 1 18.01.2023, 19:08

иллюстрационное фото

Девятиклассники переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Молодой водитель сбил двух подростков в Щучине. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла утром 18 января на улице Ленина. Предварительно установлено, что 18-летний водитель Daewoo ехал со стороны трассы Р51 Острино — Щучин — Волковыск в направлении центра города, проявил невнимательность и сбил двух 15-летних подростков. Девятиклассники шли в школу и переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда подростки получили телесные повреждения.

В ГАИ отметили, что водительский стаж виновника ДТП меньше года.

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