Европарламент призвал Шольца предоставить Украине танки Leopard 2 «без промедлений» 2 18.01.2023, 19:13

Также евродепутаты призывают к развертыванию современных вооружений и системы ПВО нового поколения.

Европейский парламент на заседании 18 января одобрил доклад о реализации общей политики безопасности и обороны по итогам 2022 года, в котором изложен призыв к канцлеру Германии Олафу Шольцу предоставить Украине боевые танки Leopard 2.

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Доклад утвердили 459 голосами «за». 93 евродепутата проголосовали против и 85 – воздержались.

«Евродепутаты призывают к немедленному развертыванию современных вооружений и системы ПВО нового поколения, призывая канцлера Германии Шольца без промедления поставить Украине основные боевые танки Leopard 2. Они подчеркивают, что Украина защищает свою территориальную целостность в пределах международно признанных границ и срочно нуждается в военной помощи и тяжелом вооружении для победы в войне», – говорится в релизе.

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