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Украинские военные сбили российский вертолет и экспериментальный беспилотник врага

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  • 18.01.2023, 19:53
  • 2,920
Украинские военные сбили российский вертолет и экспериментальный беспилотник врага

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

18 января Вооруженные силы Украины сбили вертолет российских оккупантов Ка-52, проинформировал в Fаcebook Генеральный штаб ВСУ.

«Сегодня наши защитники сбили вражеский вертолет Ка-52 и экспериментальный российский разведывательный БПЛА «Мерлин-ВР», – говорится в сообщении.

Подробностей Генштаб ВСУ не предоставил.

Ка-52 «Аллигатор» – российский разведывательно-ударный вертолет.

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