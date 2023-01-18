Украинские военные сбили российский вертолет и экспериментальный беспилотник врага

Украинские военные сбили российский вертолет и экспериментальный беспилотник врага4
- 18.01.2023, 19:53
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Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
18 января Вооруженные силы Украины сбили вертолет российских оккупантов Ка-52, проинформировал в Fаcebook Генеральный штаб ВСУ.
«Сегодня наши защитники сбили вражеский вертолет Ка-52 и экспериментальный российский разведывательный БПЛА «Мерлин-ВР», – говорится в сообщении.
Подробностей Генштаб ВСУ не предоставил.
Ка-52 «Аллигатор» – российский разведывательно-ударный вертолет.