Продавец похитила более 75 тысяч рублей, а недостачу повесила на жителей поселка 18.01.2023, 20:01

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Схема заинтересовала сотрудников УБЭП.

Незаконное обогащение 33-летней продавщицы из поселка Краснополье началось полтора года назад. Все это время она таскала деньги из кассы и присваивала товары из магазина, в котором работала. Что делать с недостачей при инвентаризации? План был такой: вешать долги на жителей деревни, составляя подложные договоры на реализацию товаров в кредит. Но что-то пошло не так, пишет «Онлайнер».

Вся эта схема заинтересовала сотрудников УБЭП. Как выяснилось, за полтора года работы женщина успела похитить более 75 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело за присвоение либо растрату в особо крупном размере. Подозреваемой грозит до 12 лет лишения свободы.

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