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Лавров прибыл в Минск

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  • 18.01.2023, 20:18
  • 7,002
Лавров прибыл в Минск
Сергей Лавров

Завтра он встретится с Лукашенко.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Минск, передает РИА Новости. Завтра в беларусской столице он примет участие в совместном заседании коллегий Министерств иностранных дел Беларуси и России.

В повестке — отношения с НАТО, Евросоюзом и другими структурами, конкретные направления дипломатической деятельности, включая резолюции в органах ООН и внешнеполитическую координацию.

Лавров также проведет переговоры со своим беларусским коллегой Сергеем Алейником. Его также примет Александр Лукашенко.

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