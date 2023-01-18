Лавров прибыл в Минск21
- 18.01.2023, 20:18
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Завтра он встретится с Лукашенко.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Минск, передает РИА Новости. Завтра в беларусской столице он примет участие в совместном заседании коллегий Министерств иностранных дел Беларуси и России.
В повестке — отношения с НАТО, Евросоюзом и другими структурами, конкретные направления дипломатической деятельности, включая резолюции в органах ООН и внешнеполитическую координацию.
Лавров также проведет переговоры со своим беларусским коллегой Сергеем Алейником. Его также примет Александр Лукашенко.