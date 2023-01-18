В Беларусь идет атмосферный фронт из Украины 1 18.01.2023, 20:40

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Похолодает.

На территорию Беларуси из Украины в ближайшие дни сместятся атмосферные фронты, из-за чего немного похолодает. Вот как будет меняться погода 20 и 21 января.

В частности, в ближайшие дни будет сохраняться облачная погода. В пятницу, 20 января, почти по всей Беларуси прогнозируют дождь и мокрый снег с налипанием, а также туманы и гололедицу. Ветер в течение суток будет умеренным. Ночью похолодает до -3…+4 градусов, днем также будет не слишком тепло - около -1…+4 в среднем, теплее будет лишь в юго-восточных регионах - до +5…+7 тепла.

В субботу, 21 января, вновь не обойдется без осадков в виде мокрого снега и дождя. Местами не удастся сбежать налипания снега и гололеда. Ветер будет северо-восточного и восточного направлений, умеренной силы. Ночью температуры опустятся до -3..+2 градусов, днем ожидается от -1 мороза максимум до +4.

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