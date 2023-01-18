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Зеленский спрогнозировал ход войны

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  • 18.01.2023, 20:48
Зеленский спрогнозировал ход войны
Владимир Зеленский

Россия готовит реванш, но у нее не получится.

Россия сейчас пытается подготовить реванш на фоне ряда провалов на фронте, но ее планы не осуществятся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме.

По его словам, сейчас война замедлилась из-за погодных условий, поскольку все устают: природа, люди и враг.

«Выглядит все это так: ежедневно ожесточенные бои на востоке нашего государства. Мы стоим стойко и крепко», - рассказал Зеленский.

При этом он добавил, что ситуация на южном и северном направлениях остается под полным контролем Украины.

«Мы видим, что Россия пытается идти, усиливаться и готовиться к реваншу. Мы считаем, что им не удастся, потому что они воюют не против Украины, а против цивилизованного подхода к жизни», - подчеркнул глава государства.

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