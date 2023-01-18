Жители Гомельского района: Российских военных расселяют в деревнях вокруг Зябровки 18.01.2023, 21:03

Оккупантов подселяют к бабушкам.

Жители Гомельского района замечают, что для расселения российских военных используются дома в деревнях вокруг Зябровки.

«Расселяют по бабкам, у которых есть места, и в пустующих домах, в самой Зябровке и прилегающих деревнях: Прибытки, Селище, Будилка и других».

Примечательно, что житель Гомельского района, с которым поговорил «Флагшток», наблюдал военных в офицерских званиях: «Солдат не было, только офицеры».

Принадлежность к определенным войскам наблюдатель не смог уточнить, военные были без нашивок. Однако он уверен, что эти военные из ВС РФ:

«Они расселены, чтобы не жить в полевых условиях на аэродроме [примечание Флагштока — ранее на аэродроме был зафиксирован палаточный лагерь]. Жильё сельсовет помогал им искать. Приходят к домам пешком. У них нет никаких опознавательных знаков, поэтому непонятно, это офицеры-«чмобики» или ракетчики-ПВОшники».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».