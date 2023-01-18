Бобруйские чиновники определили себе место на кладбище в центре города, хотя оно давно закрыто 17 18.01.2023, 21:12

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Туда может попасть и Ермошина.

Бобруйский городской совет депутатов принял решение выделить на центральном городском кладбище сектор для захоронения бывших руководителей города и его почетных граждан. Документ, подписанный 28 декабря, опубликовали в среду на Национальном правовом интернет-портале, пишет «Зеркало».

«Создать на кладбище по улице Крылова в городе Бобруйске сектор почетных

захоронений для захоронения лиц, имеющих заслуги перед государством и обществом (почетные граждане города Бобруйска, бывшие председатели Бобруйского городского Совета депутатов, Бобруйского городского исполнительного комитета)», — говорится в решении горсовета.

Согласно документу, в секторе будут выделять либо одноместные, либо двухместные участки — чтобы вместе с «заслуженными» умершими можно было похоронить и одного из членов их семьи.

Обращает на себя внимание то, что решение подписано председателем горсовета Михаилом Желудовым: фактически он назначил место на кладбище и для себя самого.

Минское кладбище в центре Бобруйска, которое чиновники выбрали себе для почетного сектора, — важный объект истории города. Оно было основано между 1812 и 1820 годами, и сейчас там осталось немало памятников XIX века. Это кладбище давно закрыто для новых захоронений. Большинство бобруйчан хоронят на более новом кладбище за городом.

По решению депутатов, кроме руководителей Бобруйска, на могилу в центре теперь могут рассчитывать и почетные граждане города. Это звание присваивается за героизм, вклад в развитие города, многолетнюю деятельность, направленную на процветание народа, укрепление государственности.

В списке почетных граждан Бобруйска есть восемь человек, признанных таковыми еще в 80-х, их давно нет в живых. А новых почетных граждан городские власти начали назначать только с 2008 года. Первыми тогда стали олимпийские чемпионы по гребле Андрей и Александр Богдановичи (последний сейчас возглавляет Федерацию хоккея Беларуси). С тех пор звание почетного гражданина в основном давали заслуженным руководителям предприятий, спортсменам, артистам, деятелям культуры и, конечно, чиновникам.

В 2017 году к почетным гражданам Бобруйска была причислена Лидия Ермошина. Именно с должности заведующей юридическим отделом Бобруйского горисполкома она в 1996 году взлетела на пост главы Центризбиркома, который покинула только в 2021 году.

А в 2020-м почетным гражданином Бобруйска стал уроженец этого города певец Руслан Алехно. Через пару месяцев он снялся в клипе в поддержку Александра Лукашенко, а в 2022-м поддержал российскую агрессию против Украины и ездил с концертами на оккупированные территории.

Соответственно, теперь и Ермошина, и Алехно могут рассчитывать на место на кладбище в центре Бобруйска. К слову, почетным гражданам города в случае смерти полагается выплата в 30 базовых величин, а каждый год к Дню города им платят по 10 базовых (это вдобавок к 50 базовым, которые они получают сразу вместе с почетным званием).

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