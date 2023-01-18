«Этих денег не хватает ни на что» 7 18.01.2023, 21:41

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Белорусы — про то, как живут на пенсии.

Некоторые пенсионеры жалуются на низкие пенсии, которых не хватает в том числе на лекарства. Недавно чиновники объяснили, почему так происходит, но не объяснили, как жить на такие деньги. «Зеркало» узнало, как белорусы на заслуженном отдыхе выкручиваются, имея небольшие выплаты.

«Кто прожил в СССР выживет и сегодня»

Минчанка Мария Ивановна (имена героев в тексте изменены) на пенсии уже 14 лет, ежемесячно она получает около 700 рублей. Женщина живет одна в двухкомнатной квартире, за коммунальные услуги зимой она платит примерно 70 рублей в месяц.

— Чтобы сэкономить на платежах, я отказалась от дополнительных телевизионных программ, а оставшиеся каналы я не смотрю. Не хочу забивать голову чушью, — рассказала Мария Ивановна.

Женщина говорит, что денег ей хватает с трудом. Ведь на оставшиеся почти 600 рублей надо купить продукты, лекарства «от давления и желудка» за полную стоимость, бытовую химию, иногда одежду или обувь.

— Кто прожил в СССР, выживет и сегодня. Раньше мы не ныли и как-то выкручивались в период дефицита. Экономлю на продуктах, покупаю товары на акциях, может где-то есть давленый фрукт, который продается подешевле (но страшные черные не беру). По старой привычке делаю какие-то заготовки в сезон — помидоры и огурцы солю, варенье делаю, капусту квашу. Но в нашем возрасте есть особо и не хочется.

«Золотого запаса» у женщины нет, она объяснила, что за трудовую жизнь не могла ничего собрать, потому что одна растила двоих дочерей, плюс выплачивала ссуду за кооперативную квартиру. Поэтому живет она в тех интерьерах, которые остались с советских времен.

Мария Ивановна говорит, что каждый месяц ей помогают две ее дочери — привозят продукты повкуснее и подороже, периодически покупают что-то из одежды и обуви или дарят вещи на праздники.

— Я у детей ничего никогда не прошу. Знаете, как стыдно! Им же сами трудно — дети, кредиты и рассрочки. Но, конечно, я очень благодарна моим девочкам, я б себе таких продуктов не позволила. Когда приезжают ко мне, я их стараюсь угостить, чем есть, тут они уже отмахиваются, не хотят меня объедать.

С зарплатой денег на еду хватает, «но особо не разгуляешься»

Пенсия Игната Николаевича за прошлый месяц составила 336 рублей. Мужчина объяснил, что когда-то он был индивидуальным предпринимателем, а это существенно повлияло на размер выплат. Напомним, страховые взносы ИП в ФСЗН привязаны к минимальной зарплате. Большинство предпринимателей, по статистике, делают отчисления на пенсию на минимальном уровне, что сказывается на размере будущих выплат на заслуженном отдыхе.

— Этих денег не хватает ни на что. Особенно учитывая, что у меня несколько кошек. Их содержание обходится примерно в 400 рублей в месяц. И это только питание и наполнители. Если приболеют, то расходы намного больше, — рассказал мужчина.

Чтобы доход был больше, Игнат Николаевич вынужден был устроиться на работу. Говорит, что теперь на еду ему хватает, «но тоже особо не разгуляешься», ведь потребности только едой не ограничиваются.

— Стараюсь покупать качественные продукты, так как активно пока еще занимаюсь (спортом. — Прим. ред.), а питание это важно. На это денег хватает, так как дорогих деликатесов я не покупаю. На еду у меня уходит примерно 120−150 рублей в неделю.

Одежду мужчина покупает на рынке, уже «не брезгует» и магазинами секонда. Помощи у детей он не просит, говорит, что у них и своих проблем хватает.

— Думаю, что пенсии долларов 600 хватило бы на жизнь (почти 1600 рублей в пересчете. — Прим. ред.). Но это только если не работать и ничего не откладывать, а покупать только необходимое.

«Старики умеют грамотно разделять бюджет»

Бабушке Дарьи исполнилось 78 лет. Они живут в деревне в частных домах, расположенных по соседству, поэтому девушка все время помогает пожилой женщине.

— Пенсия бабушки сейчас составляет 740 рублей. Живет она одна, дедушка умер больше 20 лет назад. У нее было два сына, один из них умер, поэтому помощников стало меньше, — рассказала Дарья.

У пенсионерки есть огород и небольшое хозяйство — куры, индюки, кролики. Мелкие ежедневные работы бабушка делает сама, а если нужно что-то глобальное, тут уж помогают родные. Дарья взяла на себя обязанность из пенсии женщины оплачивать ее коммуналку, покупать продукты и лекарства.

— За ноябрь коммуналка была 317 рублей, но очень много затянул газ, летом таких трат нет. Еще бабушка распорядилась по 15 рублей класть на телефон двум своим внукам. На лекарства уходит около 150 рублей. Это сосудосуживающие капли, препараты от сердца, мочегонные, обезболивающие, мази. Остается рублей 240−250.

Дарья говорит, что оставшихся денег на еду бабушке хватает, но это только за счет того, что у нее есть домашнее хозяйство. Она обеспечена яйцами, мясом на суп, есть закатки, картошка. В магазине девушка покупает курицу на фарш, крупы, хлеб и некоторые другие продукты. Иногда Дарья старается схитрить: купить что-то за свои деньги, а бабушке говорит, что дешевле заплатила за товар.

— Если ей прямо сказать, что я заплатила, она брать не захочет — гордая. Иногда мой муж из Польши ей привозит лекарства, потому что у нас очень дорого выходит. Недавно посоветовали обезболивающий препарат, который можно при язве желудка, а он 70 рублей стоит. Бабуля махнула рукой, мол, не надо, и так нормально. Еще надо было уколы колоть в суставы, там с бабушкиной работы помогли — 100 рублей помощи дали, но этого не хватило, бабуля деньги из заначки брала.

Заначка у женщины имеется от продажи вещей, которые ей не нужны. Например, недавно она продала старый мотоцикл. Летом собирается разобрать и продать металлолом, электрическую маслобойку и другие вещи.

— Наши старики умеют грамотно разделять бюджет. Они говорят, что все у них хорошо, а сами себя во многом ограничивают. Думаю, если бы пенсия была около 1200 рублей, то денег бы хватало. Можно было бы купить фрукты, рыбу и хорошее мясо. Даже и в санаторий какой съездить, ремонт текущий сделать. Но это при условии, что есть домашнее хозяйство. В городе на такие деньги не выжить.

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