Столтенберг: Украина нуждается в значительном увеличении вооружений 2 18.01.2023, 21:43

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Йенс Столтенберг

Это единственный путь к миру.

Значительное увеличение военной поддержки Украины – это единственный путь к мирному урегулированию путем переговоров. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Давосе 18 января в комментарии Reuters.

По его словам, наступает поворотный момент в войне, и Украина нуждается в предоставлении большего количества оружия. Кроме танков, Украине нужно больше бронетехники, средств противовоздушной обороны, боеприпасов, запчастей и средств технического обслуживания, отметил Столтенберг.

Он заявил, что президент РФ Владимир Путин не показал никаких признаков того, что готов к миру. Поэтому ему нужно дать понять, что РФ не сможет победить на поле боя, подчеркнул Столтенберг.

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