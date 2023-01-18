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ВСУ уничтожили вражескую артиллерийскую установку и повредили грузовик оккупантов

  • 18.01.2023, 21:46
  • 1,488
ВСУ уничтожили вражескую артиллерийскую установку и повредили грузовик оккупантов

Видеофакт.

Украинские военные на Донецком направлении уничтожили вражескую артиллерийскую установку, а еще одну смогли повредить.

Об этом сообщает страница Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

«На Донецком направлении уничтожили САУ 2С1», - говорится в сообщении.

Военным также удалось повредить вражеский «Урал» и установку «Гиацинт». В результате удара ВСУ была ранена и уничтожена часть расчета установки.

Это результат работы военных 55-й отдельной артиллерийской бригады «Запорожская Сечь» и 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

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