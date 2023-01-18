Что можно и нельзя делать на Крещение 3 18.01.2023, 22:05

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Православные христиане Беларуси празднуют Крещение 19 января.

В Беларуси православные верующие 19 января отмечают Крещение Господне, или Богоявление, пишет КП.

Крещение, традиции

Перед праздником всегда держали строгий пост и разрешалось садиться за стол после появления первой звезды. А принимать пищу разрешалось лишь после того, как натощак был выпит стакана крещенской воды. По традиции, на праздничном столе всегда должно было быть не менее 9 блюд. И, важно, чтобы число блюд было нечетным. Главным на праздник считалось посещение церковной службы всей семьей. Люди исповедовались и причащались.

Как правило, на праздник принято набирать святой воды. И обязательно со свечей и молитвой освятить ей свой дом. Воды рекомендуется как принимать во время болезней, так и наносить ее на травмированные участки тела. А еще ее можно пить на протяжении всего года. Более того, 19 января вода в кранах также идет святая.

На Крещение всегда окунались в проруби, которые оборудовались на территории храмов и выглядели в виде креста. Но это традиция является не церковной, а народной, поэтому является делом добровольным. Предки верили, что, окунувшись в прорубь в этот праздник, можно целый год не болеть. Кроме того, очищается и душа, и тело.

Где можно окунуться на Крещение в Минске и Минском районе, оборудованные проруби

Кстати, в Минске и Минском районе будет организовано сразу шесть мест, где можно окунуться в прорубь. Так, это можно сделать на Цнянском водохранилище, на водохранилище Дрозды и пляже № 8 там же, на спасательной станции, расположенной на Комсомольском озере. Также окунуться можно будет на Вяче и Птичи.

Отмечается, что на водохранилище Дрозды и пляже №8 будут оборудованы купели с подогревом. Это сделано специально для тех людей, которые бояться окунаться в холодную воду, но имеют желание приобщиться к данному обряду.

Как правильно окунаться в прорубь на Крещение

Накануне праздника заместитель главного врача по медчасти Минской городской станции скорой помощи Александр Дубаневич дал несколько важных советов, которых необходимо придерживаться при окунании в прорубь.

Очень важно разогреться. Для этого лучше всего подойдут несколько физических упражнений. Можно также выпить какой-нибудь согревающий напиток, но без содержания алкоголя.

В воде следует находиться не больше одной минуты и ни в коем случае не нырять с головой в прорубь. Лучше всего это делать постепенно.

После окунания следует хорошо растереться и переодеться в сухую и теплую одежду. Сменную одежду, к слову, лучше всего брать с собой. После этого рекомендуется выпить еще раз согревающий напиток.

Вместе с тем, врач предупредил, что у тех, кто имеет проблемы с давлением, а также заболевания сердца или просто простужен, окунаться в прорубь не стоит.

Что нельзя делать на Крещение

Нельзя в этот день проводить генеральную уборку, так как можно навлечь на себя огромное количество невзгод. Запрещено стричь ногти и волосы. Считается, что можно свою судьбу состричь. Также не стоит заниматься рукоделием.

Не рекомендуется на праздник плакать. Запрет распространяется и на слезы радости. Все дело в том, что в дом можно навлечь несчастье. Из дома в этот день не стоит что-либо выносить, так как могут произойти материальные потери. А еще нельзя давать денег в долг.

Что можно делать на Крещение

Согласно приметам, холостые парни должны были именно в этот день ходить по ломам и заглядывать в окна к незамужним девушкам. Те же, в свою очередь, выносят им мешочки с орехами. Если один из орехов был повязан красной нитью, это указывало на то, что девушка готова принимать сватом. К слову, это было очень хорошей приметой. Считалось, что сватанье 19 января было благословенно небом.

Внимательным на праздник стоит быть незамужним девушкам. Если они утром первым встретят молодого мужчину, то уже в этом году сыграют свадьбу. Если пожилого – еще год проведут без пары.

Приметы, связанные с погодой

Пасмурная погода и снегопад 19 января предсказывают хорошее лето. Если же погода ясная и морозная, то лето будет засушливым и неурожайным.

Если на праздник оттепель, то до конца зимы не стоит ждать сильных морозов. В том случае, если метель, то это указывает на урожай. В свою очередь, много звезд на небе свидетельствуют о хорошем урожае красных ягод, черники, гороха.

Тем временем, синоптики рассказали о погоде на Крещение в Беларуси. Сильных морозов в стране не прогнозируется и сохранится плюсовая температура. Кроме того, ожидаются мокрый снег и дождь.

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