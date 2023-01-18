Шольц: Чтобы война в Украине закончилась, Россия должна проиграть 6 18.01.2023, 22:10

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Олаф Шольц

Германия продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Канцлер Германии Олаф Шольц убежден, что Россия должна полностью потерпеть поражение, чтобы война в Украине закончилась.

«Для того, чтобы война закончилась, российская агрессия должна потерпеть неудачу. Именно поэтому мы поставляем Украине вооружение, консультируясь с нашими партнерами», — сказал канцлер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Канцлер повторил, что Германия продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

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