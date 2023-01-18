Шольц: Чтобы война в Украине закончилась, Россия должна проиграть

Шольц: Чтобы война в Украине закончилась, Россия должна проиграть6
- 18.01.2023, 22:10
- 1,274
Германия продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Канцлер Германии Олаф Шольц убежден, что Россия должна полностью потерпеть поражение, чтобы война в Украине закончилась.
«Для того, чтобы война закончилась, российская агрессия должна потерпеть неудачу. Именно поэтому мы поставляем Украине вооружение, консультируясь с нашими партнерами», — сказал канцлер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Канцлер повторил, что Германия продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется.